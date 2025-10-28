Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Funerali Ad La7 Marco Ghigliani, Cairo: Un grande leader, voleva bene a tutti – Il video

28 Ottobre 2025 - 02:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2025 "Ogni volta che chiamava prima che giocasse il Torino, la squadra vinceva. Ieri è stato Marco che mi ha fatto il regalo, quando c’è stato il rigore. Dicevo "cerchiamo di tenere duro". La sua vita era la sua famiglia, ma fino all’ultimo giorno ha proseguito anche con alcuni impegni. Voleva bene a tutti: vedendo quanti sono qua oggi riuniti per lui mi commuovo. È stato un grande leader e una grande persona: rimaniamo uniti, lo ha detto anche il vescovo. E citando Sant’Agostino: io sono qua nell’altra stanza anche se non mi vedi. Marco grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Non ti dimenticheremo mai", lo ha detto Urbano Cairo al funerale di Marco Ghigliani, Ad di La7 scomparso prematuramente all'età di 60 anni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

