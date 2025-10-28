Mattarella: Prefetture garanzia di sicurezza della comunità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2025 Gli Uffici territoriali di governo", le prefetture, "si configurano, sempre più, per il ruolo di prossimità che svolgono nei confronti dei cittadini, a partire dalla garanzia offerta dalla cornice di sicurezza per la serenità della vita delle comunità, dalla attenzione alle situazioni di disagio sociale, testimonianza tangibile della vicinanza delle istituzioni". Lo ha rimarcato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i prefetti d'Italia e i consiglieri di prefettura del X corso di formazione per l'accesso alla carriera prefettizia. "Nel rinnovare le espressioni di apprezzamento, di stima e di riconoscenza nei confronti dei prefetti per il loro lavoro, formulo i migliori auguri ai nuovi consiglieri di prefettura per il percorso che li attende nel perseguimento dell’interesse della Repubblica", ha concluso. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev