Ultime notizie FemminicidiGazaLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Premier Giappone dona a Trump 250 ciliegi e fuochi d'artificio per anniversario fondazione Usa – Il video

28 Ottobre 2025 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 "In onore delle celebrazioni per i 250 anni dalla fondazione degli Usa per festeggiare magnificamente, doneremo 250 ciliegi a Washington, Dc, oltre che fuochi d'artificio provenienti dalla prefettura di Akita il 4 luglio del prossimo anno a Washington", lo ha annunciato la premier giapponese Sanae Takaichi a Trump durante il loro incontro a Tokyo. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ranucci sfida Ghiglia, membro del Garante per la privacy: «Se è così trasparente come dice, ci metta la faccia». Lo scontro dopo il video davanti alla sede FdI

2.

Report, un membro del Garante per la privacy beccato nella sede di FdI il giorno prima della multa. Il Pd: «Inaudito» – Il video

3.

Le liti con la moglie, le urla e le denunce per violenza che lo hanno sbattuto fuori casa: nei guai il presidente del Consiglio comunale di Bolzano

4.

Clamorosa svista nelle liste FdI per le regionali in Campania: «Gennaro Sangiuliano detto Genny, nato nel 1862»

5.

Il gesto di Meloni durante l'intervento di Maiorino (M5s) al Senato – Il video