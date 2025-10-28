Premier giapponese Sanae Takaichi a Trump: Insieme realizzeremo nuova età dell'oro SOTT – Il video

(Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 "Insieme realizzeremo una nuova età dell’oro delle relazioni nippo-americane, le migliori al mondo. Lei ha lavorato a lungo per la pace in Medio Oriente e per la risoluzione della crisi tra Thailandia e Cambogia, due risultati storici senza precedenti", lo ha detto la premier giapponese Sanae Takaichi durante il suo incontro con Trump a Tokyo. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev