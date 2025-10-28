"The Saving and Investments Union", la conferenza di Ania dedicata al risparmio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2025 Si è tenuto a Roma presso Palazzo Taverna, si è svolto l’evento internazionale dell’Ania dedicato all’Unione del Risparmio e degli Investimenti, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del Governo, istituzioni europee e vertici del settore finanziario. "Il Mercato Unico del Risparmio e degli Investimenti è un tema fondamentale per irrobustire la struttura socio-economica dell'Europa. Il nostro ruolo è fondamentale, perché noi siamo raccoglitori di risparmio paziente e a lungo termine, con livelli di rischio contenuti, ritorni adeguati e durate molto lunghe nel tempo. Siamo il profilo ideale per finanziare investimenti infrastrutturali, di cui l'Europa ha un bisogno estremo in questo periodo di grande difficoltà internazionale. Crediamo di essere centrali e rivendichiamo questo ruolo. Il convegno di oggi dimostra che vogliamo giocare un ruolo molto importante per aiutare il nostro continente a raccogliere risparmio e canalizzarlo verso investimenti infrastrutturali che fanno molto bene all'Europa" così il presidente di Ania Liverani, a margine dell'evento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev