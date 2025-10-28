Trump a Sanae Takaichi: Shinzo Abe era un mio grande amico. Sarebbe felice che ora sei premier – Il video

(Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 "Shinzo Abe era un mio grande amico… Ha parlato così bene di te, molto prima che ci incontrassimo, e non mi sorprende vedere che ora sei Primo Ministro – e sarebbe molto felice di saperlo, e mi congratulo con te a nome degli Stati Uniti.", così Trump alla premier giapponese Sanae Takaichi, ricordando il predecessore Shinzo Abe, ucciso durante un comizio. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev