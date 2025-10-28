Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Viktor Orbàn arriva a Palazzo Chigi, il flashmob di protesta di +Europa, con Magi – Il video

28 Ottobre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2025 Il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orbàn è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Per contestare il premier ungherese e le sue posizioni antieuropeiste, Riccardo Magi e altri esponenti di +Europa hanno fatto un flashmob davanti a Palazzo Chigi esponenti cartelli con scritte come "Mettiamo il veto a Orbàn", "Dittatore con i soldi nostri", "You are not welcome". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ranucci sfida Ghiglia, membro del Garante per la privacy: «Se è così trasparente come dice, ci metta la faccia». Lo scontro dopo il video davanti alla sede FdI

2.

Report, un membro del Garante per la privacy beccato nella sede di FdI il giorno prima della multa. Il Pd: «Inaudito» – Il video

3.

Le liti con la moglie, le urla e le denunce per violenza che lo hanno sbattuto fuori casa: nei guai il presidente del Consiglio comunale di Bolzano

4.

Clamorosa svista nelle liste FdI per le regionali in Campania: «Gennaro Sangiuliano detto Genny, nato nel 1862»

5.

Il gesto di Meloni durante l'intervento di Maiorino (M5s) al Senato – Il video