Il passeggero che aggredisce due giovani con una forchetta su un aereo Lufthansa

29 Ottobre 2025 - 08:14 Alessandro D’Amato
Praneeth Kumar Usiripalli, 28 anni, cittadino indiano, dovrà fronteggiare l'accusa di aggressione con un'arma pericolosa

Un volo Lufthansa da Chicago a Francoforte ha dovuto atterrare in emergenza a Boston. Perché un uomo ha aggredito due passeggeri con una forchetta. Praneeth Kumar Usiripalli, 28 anni, cittadino indiano, dovrà fronteggiare l’accusa di aggressione con un’arma pericolosa con l’intento di causare danni fisici. Usiripalli era negli Stati Uniti con visto studentesco per un master in studi biblici. Si trovava sul volo Lufthansa 431, decollato dall’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago, per il viaggio di quasi otto ore verso l’aeroporto di Francoforte.

Praneeth Kumar Usiripalli

Durante il viaggio ha colpito con una forchetta di metallo due passeggeri di 17 anni seduti uno accanto all’altro. Uno è stato ferito alla spalla sinistra e l’altro nella parte posteriore della testa. Al momento dell’aggressione la prima vittima stava dormendo sul sedile centrale e si è svegliata trovando Usiripalli in piedi sopra di lui. «Quando i membri dell’equipaggio hanno tentato di bloccarlo, Usiripalli avrebbe alzato la mano, formato una pistola con le dita, se l’è messa in bocca e ha premuto un grilletto immaginario», ha spiegato l’Fbi. Usiripalli è inoltre accusato di aver schiaffeggiato una passeggera vicina e di aver tentato di colpire un membro dell’equipaggio. Ora si trova in stato di arresto. Se condannato, rischia fino a dieci anni di carcere.

