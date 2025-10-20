Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Incidente all’aeroporto di Hong Kong: un cargo in atterraggio è andato fuori pista finendo parzialmente in mare. Due morti – Il video

20 Ottobre 2025 - 12:17 Ugo Milano
Salvi i 4 membri dell'equipaggio. Lo schianto nella notte per la collisione con un veicolo di pattuglia. Indagini in corso sulle cause dell'atterraggio fallito

Un aereo cargo proveniente da Dubai è uscito di pista durante l’atterraggio all’aeroporto di Hong Kong, per poi schiantarsi contro un mezzo di servizio. È successo alle 3.53 ora locale di domenica 19 ottobre, le 21.53 italiane. Sono morti i 2 addetti di terra che erano all’interno del veicolo colpito, tutti salvi i 4 componenti dell’equipaggio. L’aeroporto di Hong Kong è costruito su un’isola e la pista nord, dov’è successo l’incidente, è circondata dal mare. Dopo l’impatto la fusoliera si è troncata finendo parzialmente in acqua e il personale di bordo è riuscito a evacuare l’aereo aprendo gli scivoli di emergenza con l’ausilio di vigili del fuoco e polizia marittima, come riferiscono le autorità locali.

L’atterraggio non riuscito e lo schianto

Secondo le prime ricostruzioni citate dal South China Morning Post l’aereo avrebbe scagliato in acqua il mezzo di terra colpito, con il corpo del primo operatore recuperato dai sommozzatori circa 2 ore dopo l’incidente e il secondo a mezz’ora di distanza. Gli addetti aeroportuali avevano 30 e 41 anni e si trovavano all’interno di un «veicolo di pattuglia». La pista nord dell’aeroporto è stata chiusa per effettuare i rilievi e rimuovere i detriti. La parte frontale del velivolo è rimasta intatta, con la cabina appoggiata sulla diga frangiflutti e le ali in acqua. Secondo quanto riferito dalla polizia ai media locali, sono già in corso le indagini per capire le cause dell’incidente, contattando il proprietario e l’operatore dell’aeromobile. Si trattava del volo Emirates EK9788 da Dubai, operato da ACT Airlines.

