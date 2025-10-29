Delegato Israele all'Onu vs Francesca Albanese: Strega fallita, sei complice dei terroristi – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 29 ottobre 2025 “Signora Albanese, lei è una strega. Questo rapporto è un’altra pagina del suo libro degli incantesimi. Ogni accusa è un incantesimo che non funziona, perché lei è una strega fallita. Ora dirige le sue maledizioni verso altre nazioni, i nostri alleati, partner e amici che sostengono la democrazia e lo Stato di diritto. Possiamo solo sperare che la sua stregoneria fallisca ancora una volta. Possano le sue maledizioni continuare a ritorcersi contro”. Lo ha detto il rappresentante permanente di Israele, Danny Danon, al'Onu rivolgendosi a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, durante la presentazione del suo rapporto in collegamento da Città del Capo a causa delle sanzioni statunitensi che le impediscono di viaggiare a New York. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev