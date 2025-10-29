Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
Francesca Albanese all'Onu: 63 Stati complici di Israele nel genocidio a Gaza, Italia compresa – Il video

29 Ottobre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 29 ottobre 2025 “Attraverso azioni illegali e omissioni deliberate, troppi Stati hanno danneggiato, fondato e protetto l'apartheid militarizzato di Israele, consentendo alla sua impresa coloniale di metastatizzare in genocidio, il crimine supremo contro il popolo della Palestina”, lo ha detto Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'Onu per la Palestina. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

