Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀGiovaniLouvreSienaToscanaVideo

Rubano (per finta) l’affresco simbolo di Siena e fuggono: i goliardi senesi perculano il Louvre con la complicità della sindaca – Il video

29 Ottobre 2025 - 18:14 Filippo di Biasi
embed
Lo scherzo ideato dallo storico gruppo di universitari senesi, che ha messo in scena la rapina imitando i ladri francesi

Gilet da lavoro, volti mascherati e complici sparsi tra la gente pronti a riprendere tutto. È l’ultima trovata dei goliardi senesi, che hanno messo in scena il furto dell’affresco di Guidoriccio scimmiottando il clamoroso colpo al Louvre di dieci giorni fa. Alla goliardata, per definizione, ha partecipato anche la sindaca di Siena Nicoletta Fabio, cercando invano di fermare i rapinatori che si sono dileguati nelle strade intorno alla piazza che ospita il palio, tra i passanti divertiti e qualche faccia basita. L’opera trafugata per finta è un affresco del 1300 di Simone Martini, che raffigura il comandante delle truppe senesi all’assedio di Montemassi. Decora la sala del mappamondo nel Palazzo Pubblico di Siena, sede del Comune e del teatro dei Rinnovati. I goliardi lo hanno copiato su tela per portarlo via correndo, come i rapinatori francesi.

Il video sui canali degli universitari

Lo scherzo risale al 28 ottobre quando l’associazione di studenti universitari Feriae Matricularum Senensium ha pubblicato tutto sulle proprie pagine social simulando un servizio di telegiornale: «BREAKING NEWS! Dopo lo scalpore generato dal furto al Louvre, gli stessi ladri sono passati anche dal Palazzo Comunale di Siena per rubare il Guido Riccio di Simone Martini!». Anche il video è confezionato con tanto di fascione del «Tg Gaspero», il nome del giornale satirico dei goliardi che si rifà a un personaggio del canzoniere tradizionale. Complice dell’azione anche la prima cittadina: «Fortunatamente era presente in loco il Sindaco Nicoletta Fabio che ha prontamente affrontato i malviventi ritardando la fuga. Tuttavia questi sono riusciti ad eludere la sicurezza e a portare via l’opera d’arte».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco: il Baby Tonfa che può aver colpito Chiara Poggi, Andrea Sempio e il Krav Maga

2.

«Gli ho dato un cazzotto mostruoso»: così Vittorio Feltri si è salvato da un’aggressione

3.

Incidente Cristoforo Colombo, la terza auto che andava a zig-zag: «Non mi sono accorto di nulla»

4.

Ranucci ha sbagliato su quell’audio, ha ragione il Garante della Privacy. Su Repubblica il commento-sorpresa che tira le orecchie a Report

5.

Uccide l’ex «con smisurate coltellate», lei trovata morta dopo un giorno. L’orrore nel Veronese: il braccialetto sparito e la denuncia ritirata

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Palio di Siena, dopo 13 anni trionfa Valdimontone (sotto gli occhi di Sting e Madonna)

Di Alba Romano
SCUOLA E UNIVERSITÀ

«Studenti assediati per avere i voti». E a Siena il rettore sospende le elezioni universitarie

Di Redazione
FACT-CHECKING

Le immagini della rapina al Louvre generate con l’Intelligenza Artificiale

Di Marianna Satta
Gioielli Louvre
ESTERI

Svolta sul furto dei gioielli a Louvre: due arresti. La furia della procuratrice di Parigi per la fuga di notizie: chi sono i due sospettati

Di Giulia Norvegno
ESTERI

L’azienda del montacarichi usato nel furto al Louvre si fa pubblicità. Il post (geniale) sui social: «Trasporta i tuoi tesori in silenzio»

Di Ugo Milano