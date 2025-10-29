Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
Manovra, Donzelli (FdI): "Mi auguro che maggioranza sia compatta come negli ultimi tre anni" – Il video

29 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2025 "La partita della manovra è appena cominciata. Il Parlamento farà le sue valutazioni. Mi auguro che, come accaduto in questa legislatura, la maggioranza, fatte le dovute riflessioni, resti compatta nei passaggi parlamentari. Finora in questa legislatura non ci sono state le corse nella notte per mettere emendamenti. Questo accadeva quando c'erano governi strani non voluti dai cittadini" così il deputato Giovanni Donzelli di FdI. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

