Mattarella: Passaggio all'Euro frutto di coraggio e visione, premiati da cittadini Paesi aderenti – Il video

(Agenzia Vista) Firenze, 29 ottobre 2025 "Il passaggio alla moneta unica rappresentò un grande e decisivo passo avanti frutto di coraggio e visione, oggi non possono esserci dubbi che quel coraggio e quella visione sono stati premiati dai cittadini dei Paesi aderenti". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a un incontro a Palazzo Corsini a Firenze con il Consiglio direttivo della Bce.