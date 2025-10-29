Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella: Ue ha carte in regola per restare protagonista – Il video

29 Ottobre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Firenze, 29 ottobre 2025 "L'Europa dispone di risorse umane e materiali straordinarie, ampiamente consistenti e di grande qualità. Ha le carte in regola per restare protagonista e competitiva, potendo così garantire un futuro di benessere ai suoi cittadini. Ha sviluppato meccanismi di protezione sociale che assicurano cure e assistenza sanitaria, tutelando le persone dalle avversità economiche. Rimane un baluardo della democrazia, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e ha il dovere di contribuire allo sviluppo di un ordine internazionale fondato sulla pace e sulla dignità delle persone". L'ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Firenze partecipando alla riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Garlasco diventa scontro politico, Nordio: «A un certo punto bisogna avere il coraggio di arrendersi». Renzi: «Parole sconcertanti»

2.

«Troppa tolleranza per gli intolleranti», il figlio di Liliana Segre dopo la contestazione che ha zittito Fiano a Venezia. L’attacco di Gad Lerner

3.

Report, un membro del Garante per la privacy beccato nella sede di FdI il giorno prima della multa. Il Pd: «Inaudito» – Il video

4.

Ranucci sfida Ghiglia, membro del Garante per la privacy: «Se è così trasparente come dice, ci metta la faccia». Lo scontro dopo il video davanti alla sede FdI

5.

Le liti con la moglie, le urla e le denunce per violenza che lo hanno sbattuto fuori casa: nei guai il presidente del Consiglio comunale di Bolzano