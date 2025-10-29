Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
Mattarella: Ue ritrovi slancio e coraggio, urgente accelerare – Il video

29 Ottobre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Firenze, 29 ottobre 2025 "Occorre ritrovare lo slancio e il coraggio che animarono i grandi passaggi istituzionali del processo di integrazione europea fino all'adozione della moneta unica. È urgente accelerare. Gli strumenti sono ben noti", così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea a Firenze. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

