Separazione carriere, Donzelli (FdI): "Una riforma a difesa dei magistrati e dei cittadini" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2025 "Credo che la riforma della giustizia è fondamentale e non lo pensiamo solo noi, ma anche gli italiani. Ma lo verificheremo con il referendum. Facciamo la riforma in difesa dei magistrati, di quelli corretti. Si libera la magistratura dalla politica. Le correnti resteranno, certo, ma non potranno più influenza il Csm" così il deputato Giovanni Donzelli di FdI. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev