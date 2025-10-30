Aspi, compie 90 anni l'A7, la prima autostrada d'Italia costruita tra le montagne – Il video

Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
30 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Compie 90 anni l’Autostrada A7 Serravalle-Genova, inaugurata il 29 ottobre 1935 da re Vittorio Emanuele III e oggi gestita da Autostrade per l’Italia. E’ stata una delle prime autostrade italiane, la prima costruita tra le montagne, nata per collegare le banchine del porto di Genova alle fabbriche della Pianura Padana. E’ un’opera simbolo dell’ingegneria italiana. Costruita tra il 1932 e il 1935 grazie al lavoro di 27.000 operai provenienti da tutta Italia e 16 imprese specializzate, in soli 50 km conta più di 70 opere ingegneristiche. La chiamavano “Camionale”, e tuttora questo è il suo soprannome, perché era stata ideata per offrire agli autocarri un’infrastruttura più sicura e moderna della ripida “strada regia dei Giovi”, costruita in epoca napoleonica. Aspi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

