Del Fante (Poste Italiane): "Risparmio postale italiano il migliore al mondo" – Il video

30 Ottobre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Dal punto di vista del confronto con gli altri Paesi, su scala internazionale, siamo i più bravi: non esiste al mondo un prodotto così diffuso, delle dimensioni del risparmio postale, e di matrice ovviamente istituzionale. C’è qualcosa di simile in Francia, altri Paesi hanno qualcosa di simile, ma noi in questi 150 anni siamo stati sicuramente i più bravi" così l'ad di Poste Italiane Matteo Del Fante, a margine dell'evento a Roma per celebrare i 150 anni del Risparmio Postale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

