Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella al 150esimo anniversario del risparmio postale al Centro Congressi "La nuvola" – Il video

30 Ottobre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato all'evento in occasione del 150° anniversario del risparmio postale, che si è tenuto al Centro Congressi "La nuvola". Dopo gli indirizzi di saluto di Silvia Maria Rovere, Presidente di Poste Italiane, e di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, sono intervenuti Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze, Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste Italiane, e Dario Scannapieco, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti. L'evento si è concluso con l'intervento del Presidente della Repubblica. Le celebrazioni hanno visto la partecipazione di Toni Servillo, attore e regista teatrale, e di Federica De Sanctis, giornalista e conduttrice. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Garlasco diventa scontro politico, Nordio: «A un certo punto bisogna avere il coraggio di arrendersi». Renzi: «Parole sconcertanti»

2.

«Troppa tolleranza per gli intolleranti», il figlio di Liliana Segre dopo la contestazione che ha zittito Fiano a Venezia. L’attacco di Gad Lerner

3.

Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti blocca la delibera: «No al visto di legittimità». Meloni e Salvini attaccano i giudici: «Atto d’invasione»

4.

Manildo, il candidato del centrosinistra in Veneto: «I sondaggi non ci scoraggiano, con Zaia la regione era “di uno solo”» – L’intervista

5.

Il deputato Borrelli e la risposta a Rita De Crescenzo: «Non le devo scuse, è lei che dovrebbe chiedere perdono alla città di Napoli e alla nostra cultura»