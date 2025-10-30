Mattarella al 150esimo anniversario del risparmio postale al Centro Congressi "La nuvola" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato all'evento in occasione del 150° anniversario del risparmio postale, che si è tenuto al Centro Congressi "La nuvola". Dopo gli indirizzi di saluto di Silvia Maria Rovere, Presidente di Poste Italiane, e di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, sono intervenuti Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze, Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste Italiane, e Dario Scannapieco, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti. L'evento si è concluso con l'intervento del Presidente della Repubblica. Le celebrazioni hanno visto la partecipazione di Toni Servillo, attore e regista teatrale, e di Federica De Sanctis, giornalista e conduttrice. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev