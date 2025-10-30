Mattarella: Importanza fondamentale capillarità servizi Poste nei centri minori – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "La capillarità con cui è stato possibile diffondere libretti e buoni fruttiferi, la pervasività negli ambienti più diversi da quelli degli scolari a quelli dei nostri emigranti, ne sono stati esempio, introducendo a quell'epoca, nella gestione dei flussi di denaro, elementi di modernità. Tuttora 27 milioni di nostri concittadini sottoscrivono buoni o libretti postali, potremmo davvero chiamarla una pacifica armata del risparmio, che mobilita risorse per il bene comune". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai 150 anni del risparmio postale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev