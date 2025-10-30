Mattarella: "Risparmio postale è stato strumento di democratizzazione" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "La raccolta del risparmio privato ha consentito le bonifiche di fine ‘800, la ricostruzione di Messina e Reggio Calabria dopo il terremoto, la realizzazione dell’Acquedotto pugliese, per rifarci ad esperienze remote. Per venire a tempi più recenti, anche gli interventi dopo la tragedia del Vajont o l’alluvione di Firenze. Abbiamo appena celebrato la 101esima Giornata mondiale del Risparmio e, con felice espressione, l'amministratore delegato Del Fante ha definito il risparmio postale come uno strumento di democratizzazione del risparmio stesso" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo all'evento a Roma per celebrare i 150 anni del Risparmio Postale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev