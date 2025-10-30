Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀCarcereFrodiInchiesteLombardiaMilanoStriscia la notiziaTruffe

Milano, falso agente di viaggi condannato per l’ottava volta: deve scontare 10 anni, ma è ancora libero

30 Ottobre 2025 - 23:12 Ugo Milano
embed
viaggi
viaggi
L'ultima condanna per una truffa a quattro clienti: soldi in anticipo per aerei e hotel mai prenotati. Del caso si era occupata anche Striscia la notizia

Per un falso agente di viaggi la condanna ricevuta ieri dalla VI sezione del Tribunale di Milano è solo l’ultima di una lunga serie. Questa volta la sentenza, 2 anni e 3 mesi di reclusione a cui si aggiungono 40 mila euro di danni alle parti civili, è stata emessa per aver truffato quattro clienti (compresa una coppia in viaggio di nozze), dai quali l’uomo si era fatto anticipare i soldi per biglietti di aerei e hotel in realtà mai davvero acquistati. Prima del Corriere della Sera, che ne ha dato notizia ieri, a raccontare la storia del falso agente era già stato il tg satirico Striscia la notizia: l’uomo infatti non è nuovo a problemi con la giustizia e quella appena ricevuta è l’ottava condanna. A sorprendere però è un altro dettaglio: nonostante tutti i provvedimenti a suo carico il truffatore è ancora in circolazione.

Un fitto casellario giudiziale

Le indagini condotte dalle autorità in vista del processo hanno portato alla luce numerosi precedenti dell’uomo, che negli anni ha accumulato una corposa sfilza di condanne. La prima risale al 2015, per calunnia, seguita da un’insolvenza fraudolenta nel 2018, da un indebito utilizzo di carte di credito nel 2021 e da una prima truffa accertata nel 2022. Al 2023 risalgono due provvedimenti del giudice: uno per omessa dichiarazione dei redditi e uno per falso, mentre un’altra truffa (non ancora trascritta nel casellario) l’aveva già portato in udienza l’anno scorso. Con quella di ieri fanno otto condanne, che gli valgono un cumulo di pene da scontare di 10 anni e 2 mesi. Sulla colpevolezza dell’uomo non c’è ormai dubbio: quello che lascia esterrefatti è che il falso agente sia ancora a piede libero.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Scontro tra bus di studenti e un Suv a Treviso, morto l’85enne alla guida dell’auto: «Era senza patente». Ragazzi feriti e sotto shock

2.

Garlasco, Andrea Sempio e i soldi agli avvocati per le carte: cosa c’è nell’indagine per corruzione

3.

Garlasco, Roberta Bruzzone segnalata all’Ordine. Poi replica: «Mai fatta una diagnosi su Stasi»

4.

Garlasco, la paura dei Sempio in un audio: «Prendi 7mila euro e vai là subito. Non ce la facciamo più». Il padre di Andrea e la chiave dell’assegno – Il video

5.

Morto Evan Delogu, fratello 18enne della conduttrice Andrea: fatale una caduta in moto. Il dolore del padre: «Il cuore batte anche se non c’è più»

leggi anche
chiara ferragni pandorogate
ATTUALITÀ

Pandorogate, Chiara Ferragni offre 5mila euro ma l’associazione non si ritira dal processo: «Cifra irrisoria»

Di Ugo Milano
Camera letto
ATTUALITÀ

«Che ci fai qui?», la trappola del marito geloso che usciva dall’armadio: così rapinavano i clienti della finta escort

Di Ugo Milano
chiara ferragni azioni fenice
ATTUALITÀ

Pandoro gate, Chiara Ferragni pronta a risarcire la 76enne che si è sentita truffata. Il danno quantificato a 500 euro

Di Alba Romano
truffa impianti fotovoltaici comune marche
ATTUALITÀ

La grande truffa degli incentivi pubblici del fotovoltaico

Di Alba Romano
amazon furti pacchi Milano
ATTUALITÀ

Milano, scoperto un deposito con duemila pacchi Amazon rubati: la merce intercettata prima della consegna ai destinatari

Di Ugo Milano