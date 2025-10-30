Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀInchiesteLazioProstituzioneRapineRomaTruffe

«Che ci fai qui?», la trappola del marito geloso che usciva dall’armadio: così rapinavano i clienti della finta escort

30 Ottobre 2025 - 15:28 Ugo Milano
embed
Camera letto
Camera letto
Una donna e due complici attiravano le vittime con annunci erotici: poi scattava l’aggressione e la rapina. È arrivata la condanna per la finta prostituta e un suo complice

Si presentava come un incontro erotico, ma finiva in una rapina. Decine di uomini sono caduti nella trappola organizzata da una finta escort e due complici, che li attiravano in un appartamento al Collatino, a Roma, con annunci pubblicati su siti di incontri. Una volta dentro casa, le vittime consegnavano il denaro e si preparavano all’appuntamento, ignare che dietro l’armadio o in una stanza accanto si nascondeva un uomo pronto a entrare in scena fingendosi il marito geloso. Appena gli ignari clienti restavano nudi, il falso marito irrompeva con violenza: «Che ci fai qui? Non ti vergogni?», urlava. Poi partivano calci, pugni e minacce con un coltello. Le vittime, terrorizzate, venivano cacciate di casa lasciando vestiti, portafogli e telefoni. In alcuni casi gli aggressori riuscivano anche a estorcere denaro o a portare via auto e preziosi.

Le indagini e le condanne: 3 e 4 anni di carcere

Le indagini della Procura di Roma, coordinate dal pm Antonio Verdi, hanno ricostruito un sistema collaudato: annunci con nomi falsi, appuntamenti fissati da una voce gentile e sempre lo stesso copione violento. La vicenda si è chiusa con due condanne: la donna e uno dei complici hanno scelto il rito abbreviato, ricevendo rispettivamente 3 e 4 anni di carcere. Il terzo componente del gruppo affronterà il processo con rito ordinario. Secondo gli inquirenti, la banda non si limitava alle truffe a sfondo sessuale: avrebbe messo a segno anche una rapina a un farmacista di Casal Bruciato e alcuni falsi controlli antidroga, durante i quali i complici si spacciavano per poliziotti per derubare automobilisti e passanti. Tra le vittime, anche un tassista minacciato e costretto a offrire una corsa gratuita.

Foto di CHUTTERSNAP su Unsplash

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Scontro tra bus di studenti e un Suv a Treviso, morto l’85enne alla guida dell’auto: «Era senza patente». Ragazzi feriti e sotto shock

2.

Garlasco, Andrea Sempio e i soldi agli avvocati per le carte: cosa c’è nell’indagine per corruzione

3.

Garlasco, Roberta Bruzzone segnalata all’Ordine. Poi replica: «Mai fatta una diagnosi su Stasi»

4.

Garlasco, la paura dei Sempio in un audio: «Prendi 7mila euro e vai là subito. Non ce la facciamo più». Il padre di Andrea e la chiave dell’assegno – Il video

5.

Morto Evan Delogu, fratello 18enne della conduttrice Andrea: fatale una caduta in moto. Il dolore del padre: «Il cuore batte anche se non c’è più»

leggi anche
prostituta funzionario casa
ATTUALITÀ

La storia della prostituta che seduce il funzionario e gli porta via la casa

Di Alessandro D’Amato e Alba Romano
ATTUALITÀ

Il Fisco regolarizza la prostituzione: spunta il codice Ateco anche per «l’organizzazione di servizi sessuali» (che però è reato)

Di Bruno Gaetani
walter siti locale milano
CULTURA & SPETTACOLO

Lo scrittore Walter Siti e il «club segreto» di Milano dove si fanno «ammucchiate curiose»: «Ho incontrato un giovane autore in tacchi alti»

Di Alba Romano