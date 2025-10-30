Pnrr, Bernardo Mattarella (Invitalia): Abbiamo gestito gare da 11,6 mld di cui 8,5 dedicati a Comuni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 “Invitalia è stata ingaggiata per il Pnrr come soggetto attuatore, siamo ormai la centrale di committenza più importante del Paese e abbiamo gestito gare da 11,6 miliardi. Di questi ben 8,5 miliardi sono dedicati ai Comuni con migliaia di interventi. E devo dire che i Comuni sono quelli più avanti di tutti nell'utilizzo delle risorse”. Così l’Ad di Invitalia, Bernardo Mattarella, ospite al Salone della Giustizia, nel panel: “Pnrr e Piano Mattei”, con il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti. Salone della Giustizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev