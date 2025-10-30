Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Pnrr, Bernardo Mattarella (Invitalia): Abbiamo gestito gare da 11,6 mld di cui 8,5 dedicati a Comuni – Il video

30 Ottobre 2025 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 “Invitalia è stata ingaggiata per il Pnrr come soggetto attuatore, siamo ormai la centrale di committenza più importante del Paese e abbiamo gestito gare da 11,6 miliardi. Di questi ben 8,5 miliardi sono dedicati ai Comuni con migliaia di interventi. E devo dire che i Comuni sono quelli più avanti di tutti nell'utilizzo delle risorse”. Così l’Ad di Invitalia, Bernardo Mattarella, ospite al Salone della Giustizia, nel panel: “Pnrr e Piano Mattei”, con il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti. Salone della Giustizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Garlasco diventa scontro politico, Nordio: «A un certo punto bisogna avere il coraggio di arrendersi». Renzi: «Parole sconcertanti»

2.

«Troppa tolleranza per gli intolleranti», il figlio di Liliana Segre dopo la contestazione che ha zittito Fiano a Venezia. L’attacco di Gad Lerner

3.

Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti blocca la delibera: «No al visto di legittimità». Meloni e Salvini attaccano i giudici: «Atto d’invasione»

4.

Manildo, il candidato del centrosinistra in Veneto: «I sondaggi non ci scoraggiano, con Zaia la regione era “di uno solo”» – L’intervista

5.

Il deputato Borrelli e la risposta a Rita De Crescenzo: «Non le devo scuse, è lei che dovrebbe chiedere perdono alla città di Napoli e alla nostra cultura»