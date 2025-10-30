Ponte Stretto, Bonelli (Avs): È una truffa di Stato, progetto vecchio di 28 anni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Dopo il mancato visto di legittimità sul Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti siamo oggi nella condizione di fornirvi alcuni documenti che evidenziano in maniera chiara che ci troviamo di fronte a una truffa di Stato. Giorgia Meloni e Salvini hanno nascosto agli italiani che si sta parlando di un progetto vecchio di 28 anni fa”. Lo ha detto il leader dei Verdi e co-portavoce di Avs, Angelo Bonelli, incontrando i giornalisti davanti a palazzo Chigi dove è previsto un vertice di maggioranza sul Ponte delle Stretto. “L'abbiamo trovato, il documento che Salvini e Meloni hanno tenuto nascosto nel loro cassetto. Questo è il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 10 ottobre del 1997, l'unico parere a cui è stato sottoposto il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Gli italiani sappiano che per non fare una nuova gara, per fare tutto andare avanti, un magna magna incredibile, hanno fatto un'operazione indegna. Aggiungo anche un altro aspetto – ha spiegato -: questi sono gli altri documenti che forniamo e che forniremo nelle sedi competenti. Questi sono i documenti attuali dell'Ispra, ma anche della stessa Società Stretto di Messina, che indicano che il pilone di Cannitello si trova su una faglia attiva e certa. Perché l'hanno messo il pilone di Cannitello su una faglia attiva e certa? Perché il progetto è vecchio, di 28 anni", ha concluso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev