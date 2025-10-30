Ponte sullo Stretto, Bonelli (Avs): "Progetto di 28 anni fa, hanno nascosto documento essenziale" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "La dichiarazione di Meloni in cui attacca la Corte dei Conti è scandalosa: hanno tenuto nascosto agli italiani un documento essenziale. Il documento dimostra che il progetto portato all'attenzione del Parlamento e della Corte dei Conti è vecchio di 28 anni. È l'unico parere che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'organismo tecnico dello Stato, ha dato: il 10 ottobre del 1997" così il deputato Angelo Bonelli Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev