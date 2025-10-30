Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
Ponte Stretto, Capone (Ugl): "Corte dei Conti non può interrompere percorso ormai indifferibile" – Il video

30 Ottobre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Corte dei Conti, che non ha concesso visto di legittimità sul Ponte sullo Stretto, non può interrompere un percorso ormai indifferibile. Per la continuità territoriale della Sicilia, per i lavori infrastrutturali, per il percorso di crescita del Sud che sarà aiutato proprio dal Ponte sullo Stretto" così il segretario dell'Ugl Paolo Capone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

