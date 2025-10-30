Meloni-Salvini, riunione d’urgenza a Palazzo Chigi dopo lo stop al Ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti: «Valutazione strettamente giuridica»

Il ministro dei Trasporti spinge perché il governo proceda col progetto nonostante la decisione dei giudici. L'Anm: «Basta attacchi ai magistrati»

È alta tensione tra governo e Corte dei Conti all’indomani della decisione dell’organo contabile di negare il visto di legittimità alla delibera del Cipess sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. A Palazzo Chigi è in corso la riunione d’urgenza convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Presente ovviamente il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, mentre l’altro vicepremier Antonio Tajani si è collegato via video dal Niger, dove è impegnato in missione col ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. In un’intervista al Corriere della Sera, Salvini ha definito la bocciatura «una scelta politica e non tecnica». «Questa è la casta giudiziaria che vede crollare il suo potere – ha dichiarato – ma non ci fermerà. Il Ponte è un progetto a cui hanno lavorato ventuno università italiane e studi di mezzo mondo. Fermarlo è un danno per cittadini e imprese». Il leader della Lega, che per partecipare alla riunione a Chigi rinuncia anche a presiedere il Consiglio federale del partito, ha proposto di riportare il dossier in Consiglio dei ministri e farlo approvare nuovamente. Prima però il confronto con Meloni e Tajani.

«Il Consiglio dei ministri si assumerà la responsabilità politica»

Nel frattempo, Salvini ha già riunito al Mit tecnici e dirigenti per valutare soluzioni operative. «Siamo determinati a far partire i lavori», fanno sapere dal ministero, mentre a Palazzo Chigi si cerca la soluzione superare l’impasse istituzionale. Dal governo arriva anche la voce di Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, che conferma l’intenzione dell’esecutivo di andare avanti: «Il Consiglio dei ministri potrà assumersi la responsabilità politica di superare i rilievi della Corte. Se confermerà la necessità dell’atto, questo potrà essere registrato con riserva e restare pienamente efficace».

La Corte dei Conti: «Valutazione strettamente giuridica»

La Corte dei Conti ha ora 30 giorni per rendere le sue motivazioni rispetto alla decisione presa ieri. Intanto però questa mattina ha diffuso una nota per replicare sin d’ora alle accuse pesantissime che arrivano dai vertici del governo. La valutazione operata, fanno sapere i giudici contabili, si è basata «su profili strettamente giuridici», senza entrare «nel merito o nell’opportunità dell’opera». La Corte richiama inoltre alla necessità del «rispetto per l’operato dei giudici», ricordando che la Costituzione affida alla Corte la tutela della legittimità e della regolarità della spesa pubblica.

Anm: «I giudici vanno bene solo se decidono come vuole il governo»

Più duro invece il commento dell’Associazione nazionale magistrati. Il segretario generale Rocco Maruotti all’Ansa ha parlato di «attacchi alla Corte dei Conti per aver svolto le funzioni che la legge le attribuisce». E ha aggiunto: «Se qualcuno aveva ancora dubbi sulla riforma della magistratura e su quella della Corte dei Conti, la premier li ha eliminati: i giudici vanno bene solo se decidono come vuole il governo. Questa insofferenza verso il controllo di legalità è un segnale preoccupante».

Zaia: «È mancato il dialogo»

Più moderata la posizione del governatore del Veneto Luca Zaia, che ha invitato a ricondurre la vicenda sul piano tecnico e legale: «Il nodo del Ponte va affrontato da questo punto di vista. È già accaduto e non sarà l’ultima volta che la Corte dei Conti interviene nello spazio che le è proprio. Poi spetta al governo rispondere. È fondamentale dire che si va avanti». Sull’ipotesi di scontro istituzionale, Zaia ha aggiunto: «Se si arriva a un’impugnativa di questo genere significa che tra gli interlocutori è mancato il dialogo».

Le critiche di Bonelli: «Salvini si dimetta»

Dura invece la reazione delle opposizioni. Angelo Bonelli (Avs) parla di «vittoria della giustizia e del diritto» e chiede le dimissioni di Salvini, accusandolo di aver «portato avanti un progetto vecchio, illegittimo e mai validato». Dal Partito Democratico, Andrea Casu chiede un’informativa urgente in Parlamento, denunciando «un attacco senza precedenti ai giudici contabili e alle regole dello Stato».