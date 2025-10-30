Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
Ponte Stretto, Salvini: Non voglio pensare a vendetta magistrati per Riforma giustizia – Il video

30 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Non voglio pensare che qualcuno si vendichi contro siciliani e calabresi per una riforma approvata dal dal Parlamento. Non voglio pensare che sia così". Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini al termine della riunione con Giorgia Meloni a palazzo Chigi sul Ponte sullo Stretto risponde a chi gli chiede di una possibile correlazione con la riforma della Giustizia, appena approvata dal Parlamento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

