Ponte sullo Stretto, Salvini: Tranquilli, risponderemo alla Corte dei Conti punto su punto – Il video

30 Ottobre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Attendiamo con estrema tranquillità i rilievi della Corte dei Conti a cui siamo convinti di poter rispondere punto su punto. Mi sarebbe piaciuto partire con i cantieri a novembre", invece "partiremo a febbraio". Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al termine della riunione sul Ponte sullo Stretto a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

