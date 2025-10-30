Riforma giustizia, Schlein: Non sanno scrivere le leggi e poi danno la colpa ai giudici – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 “Meloni con le sue gravi affermazioni contro la Corte dei Conti chiarisce il vero obiettivo della riforma costituzionale. Non è una riforma che serve a migliorare la giustizia, né serve agli italiani. Serve a questo governo per avere le mani libere e mettersi al di sopra delle leggi e della Costituzione” . Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein in conferenza stampa, dopo l’approvazione in Senato della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev