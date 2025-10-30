Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Riforma giustizia, Schlein: Non sanno scrivere le leggi e poi danno la colpa ai giudici – Il video

30 Ottobre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 “Meloni con le sue gravi affermazioni contro la Corte dei Conti chiarisce il vero obiettivo della riforma costituzionale. Non è una riforma che serve a migliorare la giustizia, né serve agli italiani. Serve a questo governo per avere le mani libere e mettersi al di sopra delle leggi e della Costituzione” . Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein in conferenza stampa, dopo l’approvazione in Senato della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Garlasco diventa scontro politico, Nordio: «A un certo punto bisogna avere il coraggio di arrendersi». Renzi: «Parole sconcertanti»

2.

«Troppa tolleranza per gli intolleranti», il figlio di Liliana Segre dopo la contestazione che ha zittito Fiano a Venezia. L’attacco di Gad Lerner

3.

Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti blocca la delibera: «No al visto di legittimità». Meloni e Salvini attaccano i giudici: «Atto d’invasione»

4.

Manildo, il candidato del centrosinistra in Veneto: «I sondaggi non ci scoraggiano, con Zaia la regione era “di uno solo”» – L’intervista

5.

Il deputato Borrelli e la risposta a Rita De Crescenzo: «Non le devo scuse, è lei che dovrebbe chiedere perdono alla città di Napoli e alla nostra cultura»