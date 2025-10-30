Scannapieco (Cdp): "Risparmio postale è modo sostenibile per scommettere sul futuro del Paese" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Il Risparmio Postale è garantito, si può tornare in ogni momento nell'ufficio e ottenere alla pari quello che si è investito, a tassi crescenti, ma soprattutto è una forma sicura ed è un modo per scommettere sul futuro del Paese. Ripeto, si risparmia perché si crede nel futuro del Paese. Noi crediamo che questo Paese possa avere un grande futuro" così l'ad di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco, a margine dell'evento a Roma per celebrare i 150 anni del Risparmio Postale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev