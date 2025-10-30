Le webcam per spiare gli inquilini trovate in 12 appartamenti a L’Aquila

Le hanno trovate gli affittuari. L'inchiesta per interferenze illecite nella vita privata

Webcam nascoste negli specchi dei bagni e nelle camere da letto. In dodici appartamenti dello stesso proprietario, tutti in affitto. In una palazzina in periferia a L’Aquila. Le hanno scoperte gli inquilini, tra cui famiglie, studenti e allievi della Scuola di ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza. In tre hanno denunciato: la polizia ha perquisito tutti gli altri appartamenti e ha trovato in ognuno le microcamere. La procura ha aperto un fascicolo per interferenze illecite nella vita privata. Al momento contro ignoti nonostante gli alloggi siano riconducibili a un unico proprietario. Ovvero un cinquantenne aquilano sposato con un’avvocatessa.

Le webcam per spiare gli inquilini a L’Aquila

La storia delle webcam usate per spiare gli inquilini la racconta Il Messaggero. La prima a scoprirle è stata una donna. Si trovava di fronte allo specchio quando ha notato un luccichio che proveniva da una mensola. Ha trovato la microcamera senza fili. Ed è andata subito a denunciare. Si trattava di una piccola webcam di quelle da computer che normalmente servono a mandare in rete le immagini o per dialogare. Nel giro di poche ore sono arrivati un’altra ragazza e un ragazzo. Anche loro hanno scoperto le webcam. Le telecamere sarebbero state ritrovate e immediatamente sequestrate anche nelle camere da letto, piazzate in piccole intercapedini.

Chi le ha messe?

Ora è caccia a chi le ha piazzate. Non si può escludere la possibilità che possano essere stati piazzati anche da una delle ditte che nel tempo hanno lavorato nell’edificio, a quanto pare oggetto di lavori di ristrutturazione. E si cerca anche un possibile archivio. Online magari, in una di quelle piattaforme di vendita di immagini. Potrebbero essere decine le persone in Abruzzo e non solo spiate a loro insaputa.