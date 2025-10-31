Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

65esimo Aeroporto Fiumicino, Troncone (AdR): Quest'anno supereremo i 50 milioni di passeggeri – Il video

31 Ottobre 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 – "Oggi festeggiamo un compleanno, ma guardiamo avanti celebrando il presente con un traffico da record. Quest'anno superiamo 50 milioni di passeggeri, soprattutto la qualità del traffico che si sta creando è di altissimo livello. Si parla di connettività intercontinentale. Ma guardiamo avanti: l'Italia è e rimarrà una nazione di riferimento per i viaggiatori globali". Lo ha detto l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, a margine della cerimonia per i 65 anni dalla fondazione dell'aeroporto di Fiumicino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Perché la Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto, che c’entra Webuild e cosa succede adesso

2.

Arianna Meloni è furiosa con Report: «È indecente, così si rovinano le vite delle persone»

3.

Ponte sullo Stretto, il rischio di un altro no a novembre: il contratto sotto esame della Corte dei Conti

4.

Il governo dopo il no al Ponte: «Avanti con l’opera». Salvini e il vertice urgente con Meloni e Tajani: «Spero non sia vendetta sulla Giustizia»

5.

Il deputato Borrelli e la risposta a Rita De Crescenzo: «Non le devo scuse, è lei che dovrebbe chiedere perdono alla città di Napoli e alla nostra cultura»