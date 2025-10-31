Dazi, Sefkovic: La pasta? "Stiamo negoziando con gli Usa in collaborazione con Italia" – Il video

Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
Dazi, Sefkovic: La pasta? "Stiamo negoziando con gli Usa in collaborazione con Italia"

31 Ottobre 2025
(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 "Come sapete, ci sono alcuni passaggi nell’indagine antidumping che ci hanno molto sorpreso: azioni da parte degli Stati Uniti verso l’Unione Europea, verso i produttori di pasta. Ma allo stesso tempo so che la questione era sul tavolo da un po’ di tempo. Almeno per quello che avevamo sentito: ovviamente stiamo verificando che avessero informazioni adeguate o sufficienti, o sufficientemente dettagliate, da alcuni produttori di pasta in Italia. Quindi quello che stiamo facendo attualmente, in questo momento, è in stretta collaborazione con il governo italiano e con i produttori per fornire tutti questi dettagli ed informazioni. Stiamo negoziando su questo tema con i partner americani, e il governo italiano ha il pieno supporto del nostro direttore generale per il commercio e dei nostri esperti. Stiamo lavorando su questo tema e collaboreremo fino alla fine, e spero che alla fine otterremo i migliori risultati" così il commissario europeo Sefkovic, a margine dell'incontro con il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, al Ministero dell'Agricoltura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

