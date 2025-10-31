Dazi, Sefkovic: La pasta? "Stiamo negoziando con gli Usa in collaborazione con Italia" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 "Come sapete, ci sono alcuni passaggi nell’indagine antidumping che ci hanno molto sorpreso: azioni da parte degli Stati Uniti verso l’Unione Europea, verso i produttori di pasta. Ma allo stesso tempo so che la questione era sul tavolo da un po’ di tempo. Almeno per quello che avevamo sentito: ovviamente stiamo verificando che avessero informazioni adeguate o sufficienti, o sufficientemente dettagliate, da alcuni produttori di pasta in Italia. Quindi quello che stiamo facendo attualmente, in questo momento, è in stretta collaborazione con il governo italiano e con i produttori per fornire tutti questi dettagli ed informazioni. Stiamo negoziando su questo tema con i partner americani, e il governo italiano ha il pieno supporto del nostro direttore generale per il commercio e dei nostri esperti. Stiamo lavorando su questo tema e collaboreremo fino alla fine, e spero che alla fine otterremo i migliori risultati" così il commissario europeo Sefkovic, a margine dell'incontro con il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, al Ministero dell'Agricoltura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev