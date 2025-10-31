Mattarella all'Aeroporto di Fiumicino per celebrare i 65 anni dello scalo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 Tanti ospiti di politica e istituzioni all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino per celebrare i 65 anni dello scalo, utilizzato per la prima volta in occasione delle Olimpiadi del 1960, e poi formalmente inaugurato il 15 gennaio 1961. Ecco l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Terminal 5 per assistere all'evento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev