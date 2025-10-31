Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella lascia il Terminal 5 di Fiumicino dopo la cerimonia per il 65esimo dello scalo – Il video

31 Ottobre 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia in occasione del 65° anniversario dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino. Con l’occasione, il Capo dello Stato ha visitato l’Innovation Hub con l’illustrazione di alcuni progetti innovativi sviluppati da diverse startup ospitate nell’Hub. La cerimonia si è svolta presso il Terminal 5 dell’Aeroporto, dove Mattarella ha assistito allo svelamento dell’opera d’arte “Aeroporto”, celebrativa dei 65 anni di attività dello scalo e dei primati raggiunti a livello internazionale. AdR Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Perché la Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto, che c’entra Webuild e cosa succede adesso

2.

Arianna Meloni è furiosa con Report: «È indecente, così si rovinano le vite delle persone»

3.

Ponte sullo Stretto, il rischio di un altro no a novembre: il contratto sotto esame della Corte dei Conti

4.

Il governo dopo il no al Ponte: «Avanti con l’opera». Salvini e il vertice urgente con Meloni e Tajani: «Spero non sia vendetta sulla Giustizia»

5.

Il deputato Borrelli e la risposta a Rita De Crescenzo: «Non le devo scuse, è lei che dovrebbe chiedere perdono alla città di Napoli e alla nostra cultura»