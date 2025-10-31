Cesena, partorisce in casa e abbandona il neonato vicino ai cassonetti. Trovati entrambi in gravi condizioni, indagano i carabinieri

La coppia vive da tempo in condizioni di estrema fragilità, per il bambino era stata predisposta l'adozione. Il piccolo si trova in terapia intensiva per ipotermia

Ha partorito in casa, per poi lasciare il bambino appena nato vicino ai cassonetti dell’immondizia. È successo due notti fa a Cesena, in Emilia-Romagna, dove una donna di 31 anni, già in cura ai servizi sociali e sanitari, è stata trovata in stato di shock e in gravi condizioni, dopo aver partorito da sola e abbandonato il neonato. Come ricostruito dal Resto del Carlino, nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre ci sarebbe stata una chiamata al 112 troppo confusa per riuscire a indirizzare i soccorsi. Alcune informazioni in più sarebbero arrivate con una seconda chiamata intorno alle 7.30, quando i soccorritori sono riusciti a individuare la donna e il bambino che ora sono in cura all’ospedale Bufalini. Il piccolo è in terapia intensiva neonatale per ipotermia.

Le indagini

La donna non vive con il padre del bambino, un 54enne che si è presentato in ospedale dopo l’accaduto, e la coppia si troverebbe da tempo in gravi condizioni di fragilità. Per questo i servizi sociali avevano già predisposto le procedure di adozione per il nascituro. Durante il parto la 31enne si trovava in casa con i genitori, che sono stati sentiti dai carabinieri. Stamattina 31 ottobre gli inquirenti hanno interrogato anche la donna, che è ancora ricoverata per gli effetti del parto traumatico e viene tenuta sotto sorveglianza dalle forze dell’ordine. A svolgere le indagini è la procura di Forlì che ha ordinato altri accertamenti. In casa della 31enne sarebbero stati sequestrati diversi oggetti e condotti nuovi esami. Quello che rimane da chiarire è la dinamica degli eventi che hanno portato all’abbandono del neonato e solo successivamente al soccorso di madre e figlio.

(Foto di Olivia Anne Snyder su Unsplash)