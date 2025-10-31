Cesena, partorisce in casa e abbandona il neonato vicino ai cassonetti. Trovati entrambi in gravi condizioni, indagano i carabinieri
Ha partorito in casa, per poi lasciare il bambino appena nato vicino ai cassonetti dell’immondizia. È successo due notti fa a Cesena, in Emilia-Romagna, dove una donna di 31 anni, già in cura ai servizi sociali e sanitari, è stata trovata in stato di shock e in gravi condizioni, dopo aver partorito da sola e abbandonato il neonato. Come ricostruito dal Resto del Carlino, nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre ci sarebbe stata una chiamata al 112 troppo confusa per riuscire a indirizzare i soccorsi. Alcune informazioni in più sarebbero arrivate con una seconda chiamata intorno alle 7.30, quando i soccorritori sono riusciti a individuare la donna e il bambino che ora sono in cura all’ospedale Bufalini. Il piccolo è in terapia intensiva neonatale per ipotermia.
Le indagini
La donna non vive con il padre del bambino, un 54enne che si è presentato in ospedale dopo l’accaduto, e la coppia si troverebbe da tempo in gravi condizioni di fragilità. Per questo i servizi sociali avevano già predisposto le procedure di adozione per il nascituro. Durante il parto la 31enne si trovava in casa con i genitori, che sono stati sentiti dai carabinieri. Stamattina 31 ottobre gli inquirenti hanno interrogato anche la donna, che è ancora ricoverata per gli effetti del parto traumatico e viene tenuta sotto sorveglianza dalle forze dell’ordine. A svolgere le indagini è la procura di Forlì che ha ordinato altri accertamenti. In casa della 31enne sarebbero stati sequestrati diversi oggetti e condotti nuovi esami. Quello che rimane da chiarire è la dinamica degli eventi che hanno portato all’abbandono del neonato e solo successivamente al soccorso di madre e figlio.
