Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀBambiniCesenaEmilia-RomagnaInchieste

Cesena, partorisce in casa e abbandona il neonato vicino ai cassonetti. Trovati entrambi in gravi condizioni, indagano i carabinieri

31 Ottobre 2025 - 17:54 Ugo Milano
embed
neonato abbandonato cassonetto cesena
neonato abbandonato cassonetto cesena
La coppia vive da tempo in condizioni di estrema fragilità, per il bambino era stata predisposta l'adozione. Il piccolo si trova in terapia intensiva per ipotermia

Ha partorito in casa, per poi lasciare il bambino appena nato vicino ai cassonetti dell’immondizia. È successo due notti fa a Cesena, in Emilia-Romagna, dove una donna di 31 anni, già in cura ai servizi sociali e sanitari, è stata trovata in stato di shock e in gravi condizioni, dopo aver partorito da sola e abbandonato il neonato. Come ricostruito dal Resto del Carlino, nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre ci sarebbe stata una chiamata al 112 troppo confusa per riuscire a indirizzare i soccorsi. Alcune informazioni in più sarebbero arrivate con una seconda chiamata intorno alle 7.30, quando i soccorritori sono riusciti a individuare la donna e il bambino che ora sono in cura all’ospedale Bufalini. Il piccolo è in terapia intensiva neonatale per ipotermia.

Le indagini

La donna non vive con il padre del bambino, un 54enne che si è presentato in ospedale dopo l’accaduto, e la coppia si troverebbe da tempo in gravi condizioni di fragilità. Per questo i servizi sociali avevano già predisposto le procedure di adozione per il nascituro. Durante il parto la 31enne si trovava in casa con i genitori, che sono stati sentiti dai carabinieri. Stamattina 31 ottobre gli inquirenti hanno interrogato anche la donna, che è ancora ricoverata per gli effetti del parto traumatico e viene tenuta sotto sorveglianza dalle forze dell’ordine. A svolgere le indagini è la procura di Forlì che ha ordinato altri accertamenti. In casa della 31enne sarebbero stati sequestrati diversi oggetti e condotti nuovi esami. Quello che rimane da chiarire è la dinamica degli eventi che hanno portato all’abbandono del neonato e solo successivamente al soccorso di madre e figlio.

(Foto di Olivia Anne Snyder su Unsplash)

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

È ancora di mamma Elisabetta la villa di Garlasco dove abitava Alberto Stasi. Venduta solo la licenza del negozio di autoricambi, restano della famiglia le mura

2.

Garlasco, gli otto conti correnti dell’avvocato Lovati: «Te lo compri con due cognac»

3.

Garlasco, Roberta Bruzzone segnalata all’Ordine. Poi replica: «Mai fatta una diagnosi su Stasi»

4.

Può tornare a scuola la maestra che faceva sesso con minori e registrava video hard. Daniela Casulli assolta: «La Giustizia esiste»

5.

Arrestata Katia “la Nera”, regina della cocaina a Milano che vendeva a giudici e politici: la rete di rider e i clienti «che tornano utili»

leggi anche
FACT-CHECKING

La notizia infondata dei vaccini in gravidanza che provocano coaguli nel feto

Di Juanne Pili
abruzzo boschi famiglia
ATTUALITÀ

Abruzzo, crescono i tre figli nel bosco per tenerli lontani dalla società «avvelenata»: intervengono carabinieri e servizi sociali

Di Davide Aldrigo
bimba asilo legata
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maestra d’asilo lega una bimba alla sedia con una sciarpa, licenziata: era stata assunta solo 4 giorni prima

Di Alba Romano