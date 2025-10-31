Pnrr, Bernardo Mattarella (Invitalia): Importante preservare meccanismi di governance e procedure – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 “Grazie alle riforme approvate nell’ambito del PNRR oggi abbiamo un quadro procedurale che ci consente di essere veloci, trasparenti, collaborativi con gli operatori economici e operativi nel mettere a terra le progettualità. I fondi stanziati sono utili e generano Pil quando sono erogati alle imprese e immessi nel sistema economico”. Lo ha detto l’Amministratore Delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, al Salone della Giustizia. Salone della Giustizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev