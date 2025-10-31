Venezuela, gli Stati Uniti pronti a colpire le basi dei narcos legati a Maduro. «Attacco imminente» – La diretta

Secondo il Miami Herald e il Wall Street Journal, Washington valuta raid aerei contro il cartello Soles. Le forze Usa si ammassano nei Caraibi

Gli Stati Uniti si preparano a un possibile attacco contro obiettivi militari in Venezuela. Lo riportano il Miami Herald e il Wall Street Journal, citando fonti informate sui piani dell’amministrazione Trump. L’operazione potrebbe scattare nelle prossime ore o giorni. L’obiettivo sarebbe la distruzione delle basi utilizzate dal cartello della droga Soles, che Washington ritiene controllato da esponenti del regime di Nicolás Maduro. Le fonti affermano che i raid aerei mirerebbero anche a colpire la catena di comando del cartello. Quest’ultimo è accusato dagli Stati Uniti di esportare fino a 500 tonnellate di cocaina all’anno verso Nord America ed Europa.

Una situazione «critica» per Maduro

Uno dei funzionari citati dal Herald ha definito la situazione «critica» per Maduro: «Potrebbe presto scoprire di non avere più una via di fuga, anche se volesse lasciare il Paese». Secondo il Wall Street Journal, un’eventuale azione militare servirebbe a inviare un messaggio politico diretto a Caracas. Per Washington è «ora che Maduro si faccia da parte». Non è ancora chiaro se l’intervento preveda anche un’operazione via terra, ma la Casa Bianca avrebbe già individuato porti e aeroporti controllati dall’esercito venezuelano come possibili obiettivi, ritenuti nodi cruciali nel traffico di droga.

La nave lanciamissili arrivata a Trinidad e Tobago

Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza nel Mar dei Caraibi. La nave lanciamissili USS Gravely è arrivata a Trinidad e Tobago, a poche miglia dalla costa venezuelana, ufficialmente per esercitazioni congiunte. In navigazione verso la regione anche la portaerei Gerald Ford, segnale di un’escalation che Washington giustifica come parte della sua campagna contro il narcotraffico internazionale, in particolare contro il flusso di fentanyl e cocaina verso gli Usa.