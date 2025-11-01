L'affetto paterno di Crosetto coi Volontari dell'Esercito ad Ascoli: Sgranchitevi… ordinatamente – Il video

(Agenzia Vista) Ascoli Piceno, 31 ottobre 2025 “Non so se esiste un ordine, o almeno io non lo conosco, un modo per dire che possono sgranchirsi un attimo le gambe, visto che è un'ora e mezza che sono qua e ci dovranno ancora stare… lo inventi lei. Non so, qualcosa come «sgranchirsi ordinatamente»”. La battuta del Ministro Crosetto rompe per un istante la compostezza della cerimonia del giuramento dei Volontari in Ferma Iniziale ad Ascoli, regalando un gesto di rispettosa leggerezza ai giovani soldati schierati, quasi di affetto paterno per i giovani militari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev