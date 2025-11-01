Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpJannik SinnerUcraina
Prato, amputa la mano alla moglie e aggredisce il figlio 20enne: arrestato 48enne

01 Novembre 2025 - 16:53 Alba Romano
moglie mannaia
Alle violenze presente anche la figlia minore della coppia, rimasta illesa

Con una mannaia ha aggredito la moglie, recidendole quasi del tutto il polso destro e due dita della mano sinistra, e il figlio 20enne. Per questi motivi un 48enne di origini cinesi è stato arrestato a Prato dalla polizia per lesioni gravissime e maltrattamenti.

La moglie aggredita ricoverata al Careggi: si tenta di salvarle il polso

Davanti alle violenze era presente anche la figlia minore della coppia, illesa. La moglie, 45 anni, è ricoverata all’ospedale fiorentino di Careggi e i medici stanno cercando di salvarle il polso e le dita dalla subamputazione. L’uomo, regolare sul territorio, è in carcere. Sulla vicenda indaga la polizia.

(Foto di SHOT su Unsplash)

