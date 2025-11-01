Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpJannik SinnerUcraina
Rave party abusivo nel Modenese, in 5mila assediano l’ex fabbrica Bugatti: traffico in tilt

01 Novembre 2025 - 10:59 Alba Romano
rave-party-fabbrica-bugatti campogalliano
Secondo i media locali, la festa sarebbe andata avanti tutta la notte, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine

Sono circa 5mila le persone che si sono date appuntamento nella notte di Halloween per un rave party abusivo organizzato all’ex stabilimento della Bugatti di Campogalliano, in provincia di Modena. Nel capannone sono stati portati impianti per trasmettere musica, mentre la circolazione è rimasta bloccata per diverso tempo a causa dell’ingente numero di mezzi parcheggiati in zona dai partecipanti. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

L’intervento delle forze dell’ordine e il rave che continua

Il rave party sarebbe autorizzato intorno alle due di notte e non è chiaro quanti giovani vi abbiano preso parte, ma si stima che potrebbero essere circa 5mila. I partecipanti sono arrivati all’ex fabbrica Bugatti con furgoni, auto e camper, causando forti disagi alla viabilità e costringendo molti automobilisti a usare le strade adiacenti ed evitare la zona. Secondo quanto riferito dai giornali locali, il rave sarebbe proseguito per tutta la notte e tuttora potrebbero esserci giovani all’interno dell’ex stabilimento, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine.

