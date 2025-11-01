Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpJannik SinnerUcraina
Separazione carriere, Diella (Comitato No): "Non la buttiamo in politica, ragioniamo sulla riforma" – Il video

01 Novembre 2025 - 11:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 "Che il nostro comitato sia un soggetto politico radicale, è evidente: noi siamo radicali rispetto alla riforma. Però non entriamo nel gioco di buttarla in politica. Non vogliamo assaltare il Palazzo d'Inverno. Ma noi che siamo un soggetto radicale facciamo una sollecitazione: cercate di fare come noi, non la buttate su destra e sinistra, governo e opposizione, ma ragionate sulla riforma, sugli argomenti della riforma" così Antonio Diella, presidente esecutivo del Comitato Giusto Dire No, contrario alla riforma costituzionale della separazione delle carriere, intervenendo alla conferenza di presentazione del Comitato stesso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

