Regno Unito, accoltellamento su un treno per Huntingdon: almeno dieci feriti. Due persone arrestate. «Scene orribili, c’era sangue ovunque» – Il video

02 Novembre 2025 - 00:17 Cecilia Dardana
L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 19:30 ora locale. Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare l’area e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine

Momenti di panico su un treno in viaggio nell’Inghilterra orientale. Almeno dieci passeggeri sarebbero rimasti feriti in un accoltellamento di massa avvenuto nei pressi della cittadina di Huntingdon, nel Cambridgeshire. La British Transport Police ha confermato di aver arrestato due persone, ma al momento il movente dell’attacco non è ancora chiaro. Il treno, gestito dalla compagnia LNER, è stato fermato in stazione per consentire l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Numerose ambulanze e unità di emergenza si sono radunate all’esterno, mentre la zona è stata immediatamente isolata.

Testimoni: «Scene terribili, come in un film»

Diversi passeggeri hanno raccontato al Sun di aver assistito a «scene orribili», parlando di «persone ferite gravemente e sangue ovunque nei vagoni». Alcuni si sarebbero barricati nei bagni del treno per sfuggire all’aggressione, mentre altri hanno cercato di prestare soccorso ai feriti in attesa dell’arrivo della polizia. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 19:30 ora locale. Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare l’area e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine.

Starmer: «Profonda preoccupazione»

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha espresso solidarietà alle persone coinvolte: «Il terribile incidente avvenuto su un treno nei pressi di Huntingdon è motivo di profonda preoccupazione. I miei pensieri sono con le vittime e ringrazio i servizi di emergenza per il loro intervento». Nel frattempo, la compagnia ferroviaria ha chiesto ai passeggeri di non viaggiare verso Huntingdon, località situata a pochi chilometri da Cambridge. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e il possibile movente dell’attacco.

