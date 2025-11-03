Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Crollo Torre dei Conti, ecco la squadra dei Vigili de Fuoco impiegata nei soccorsi ai Fori Imperiali – Il video

03 Novembre 2025 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 I vigili del fuoco hanno messo in salvo 4 operai dopo il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiale. Tra le operazioni, il taglio di un palo della luce che ostruiva il passaggio e la rimozione dei detriti. Un 66enne è invece rimasto intrappolato. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta: si procede per l'ipotesi di lesioni colpose, cui si è aggiunto in un secondo momento il reato di disastro colposo. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ghiglia diffida Report: «Bloccate la puntata sui miei contatti con Arianna Meloni». Ranucci: «Tentano di metterci il bavaglio»

2.

Report, Ghiglia e quella mail ai suoi prima di andare nella sede di Fratelli d’Italia: «Domani andrò da Arianna Meloni»

3.

Giorgia Meloni vive in una villa o in un villino? I dubbi di “Domani” sull’abitazione fuori Roma: «Così ha risparmiato 70mila euro di tasse»

4.

Sfratti più veloci per chi non paga l’affitto: cosa prevede la proposta di legge di FdI sugli inquilini morosi

5.

Sondaggi Ipsos: FdI stabile, gradimento per Meloni e governo in crescita