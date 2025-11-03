Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
Crosetto: Il Calendario della Difesa? "Segno che è il momento di fare sinergia tra Forze Armate" – Il video

03 Novembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 "Il primo calendario della Difesa nasce anche dall'idea di dare, sia all'interno che all'esterno, il messaggio del fatto che bisogna cooperare, bisogna abbattere le barriere. Vale tra le forze armate quello che vale, ad esempio, tra i carabinieri e la polizia: c'è sempre un pò di competizione anche in positivo, ma è il momento di fare sinergia, giù le barriere, giù i muri, maggior collaborazione possibile tra tutti" così il Ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della presentazione del Calendario della Difesa, presso il Palazzo dell'Esercito a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

