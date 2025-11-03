Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
Il secondo crollo durante i soccorsi dei vigili del fuoco: i timori sull’operaio rimasto intrappolato – Il video

03 Novembre 2025 - 14:34 Ugo Milano
Il secondo crollo ha complicato le operazioni di salvataggio. Presente anche il ministro della Cultura Giuli

A poche ore dal primo crollo, la Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma ha subito un secondo cedimento. I filmati dei presenti al momento dei fatti documentano la dinamica dell’incidente: dopo la caduta di alcuni calcinacci, una densa nube di polvere ha avvolto completamente la torre. Il secondo cedimento si è verificato mentre le squadre di soccorso erano impegnate nel recupero del corpo dell’unico operaio rimasto intrappolato tra le macerie. Il nuovo crollo ha travolto la squadra dei vigili del fuoco che stava operando per estrarre l’uomo, ma senza provocare ulteriori feriti. L’operaio bloccato, un uomo di nazionalità rumena, è cosciente e collabora con i soccorritori. Il secondo cedimento, però, ha reso le operazioni più complesse, costringendo i pompieri a sospendere temporaneamente gli interventi prima di poter riprendere.

Accertamenti in corso

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di lesioni colpose. Sono in corso accertamenti per individuare le cause del doppio crollo, avvenuto durante i lavori di restauro. Tra le prime ipotesi, al momento la più probabile in assenza di ulteriori elementi, figura un cedimento interno della struttura. Sul posto si trovano i carabinieri, i tecnici della Asl e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha assistito al secondo crollo dopo essere arrivato sul luogo dell’incidente in seguito al primo.

