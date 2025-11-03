Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
Guerra Ucraina, Zelensky: Arrivati missili Patriot da Germania per rafforzare difesa. Grazie Merz – Il video

03 Novembre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kiev, 03 novembre 2025 "La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.348. Abbiamo rafforzato la componente di Patriot della nostra difesa aerea ucraina. Ringrazio la Germania e personalmente il cancelliere tedesco Friedrich Merz per questo passo comune per proteggere la vita umana dal terrore russo". Lo dice il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

